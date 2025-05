Il Messaggero (D. Aloisi) – La rinascita di Cristante è l’ennesimo capolavoro di Ranieri. Fischiato a gennaio, oggi è titolare in 4 delle ultime 5 gare e ha relegato in panchina Paredes. Con 314 presenze in giallorosso, punta a superare Di Bartolomei e raggiungere Pruzzo e Panucci.

A gennaio la Fiorentina lo ha cercato, ma l’ingaggio ha bloccato la trattativa. In campo è primo per duelli aerei vinti (51) e secondo per duelli vinti (103) e palloni recuperati (41), dietro solo a Koné, con cui forma la coppia titolare. Intanto a Trigoria visita di Ana Dunkel e Eric Williamson del Friedkin Group: sul tavolo, bilancio e stadio, oltre a un possibile riassetto dirigenziale.