Disavventura per Stephan El Shaarawy. Il neo giocatore della Roma ha fermato e immobilizzato un ladro che stava provando a rubargli l’auto. Come riportato dall’Ansa, l’attaccante classe ’92 ha sorpreso il malintenzionato mentre infrangeva il finestrino della sua macchina.

Così il Faraone ha bloccato il ladro in attesa della Polizia che, una volta arrivata sul posto, ha arrestato lo stesso. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via Sudafrica, in zona Eur.