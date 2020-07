Disastro Fonseca, Pallotta si infuria

Il Messaggero (S.Carina) – La Roma non c’è più, è in caduta libera. Un copione già visto nell’era USA con Luis Enrique, Zeman, Garcia e Di Francesco. Nel 2020 sono 7 le sconfitte raccolte dal tecnico portoghese. Peggio di lui hanno fatto solamente le ultime tre squadre in classifica. Le distanze dalle altre sono siderali: dal quarto posto ci sono 12 punti (13 considerando gli scontri diretti) mentre dai rivali della Lazio sono addirittura 20.

Numeri che fanno insorgere Pallotta che da Boston tuona: “Prova imbarazzante e vergognosa”. Nel post gara Fonseca sembra un pugile alle corde: “Non siamo entrati bene in gara, abbiamo preso un gol e con l’espulsione poi è stato più difficile, ma la squadra ha reagito bene e abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo poi abbiamo rischiato di più, lasciando spazio. Penso soprattutto che non siamo entrati bene in campo, poi abbiamo reagito bene, ma non è bastato”.