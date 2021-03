Diritti televisivi, l’ad De Siervo duro con Sky: Dazn è in pole

Corriere della Sera (M. Colombo) – Dazn vede avvicinarsi il traguardo, ma in una corsa dove finora non sono mancati colpi di scena, battibecchi e dietrofront Sky non può ritenersi fuori dai giochi. Domani pomeriggio, a distanza di sei giorni dalla scadenza delle offerte vincolanti delle tv, andrà in scena la nuova assemblea della Lega serie A per assegnare i diritti tv del triennio 2021-24.

Leggi anche: Solita Roma a secco con le grandi: spareggio Champions al Napoli

La lettera che Sky ha inviato sabato per ribadire che la sua offerta è valida e pertanto va messa ai voti ha determinato la reazione di Luigi De Siervo. L’ad della Lega ha replicato punto per punto alla tv satellitare. Sottolinea che non corrisponde al vero che fu lui a spingere Sky a inserire per iscritto le precisazioni che rendono l’offerta condizionata. Ritiene che “non corrisponda al vero” l’affermazione che Sky sia venuta a conoscenza del parere legale che decreta l’inammissibilità dell’offerta solo la scorsa settimana e non nei mesi precedenti.

Leggi anche: Fonseca: “Primo tempo disastroso. Poco coraggio, per questo falliamo”

In chiusura ricorda “l’obbligo di buona fede imposto a tutti gli offerenti” al fine di evitare di turbare l’asta. Da Sky filtra che la ricostruzione della Lega non corrisponde al vero e che non viene data una risposta, per questo ci si aspetta che l’offerta sia ammessa.