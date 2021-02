Diritti, il rilancio di Sky: la Lega spaccata in due

Corriere dello Sport (P. Guadagno) – In una Lega letteralmente spaccata in due, Sky ha fatto la sua mossa per ribaltare la gara per i diritti tv. Ieri, infatti, ha inviato una lettera ai club per promettere, in caso di assegnazione, il versamento, nel giro di soli 3 giorni, di un anticipo di circa 505 milioni. Di questo mezzo miliardo, 375 milioni l’esatta metà dei 750 offerti per ciascuna delle prossime 3 stagioni, mentre gli altri 131 corrispondono all’ultima rata della scorsa annata, che Santa Giulia si è rifiutata di saldare e per cui da mesi ormai via Rosselini ha chiesto al Tribunale di Milano un’ingiunzione di pagamento.

Basterà per superare Dazn, che ha messo sul tavolo 840milioni? Difficile che una risposta arrivi già oggi. È vero che alle 11:30 è in programma una nuova Assemblea con all’ordine del giorno proprio la votazione per l’assegnazione dei diritti tv. Come premesso, però, la Serie A è divisa. E non è da escludere che la riunione non si tenga per mancanza del numero legale di club.