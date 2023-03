Diktat Mourinho: servono più gol dall’attacco

Perché ad oggi l’attacco sembra essere il vero tallone d’Achille di questa Roma che vuole centrare ad ogni costo l’accesso alla Champions. Un traguardo che sarebbe ossigeno puro per i conti del club ma anche una garanzia per la permanenza di José Mourinho (oltre che di altri giocatori in stand-by per il rinnovo).

Abraham ha messo a segno solo 6 gol in campionato, ma in generale lì davanti il piatto piange. Belotti, seppur in crescita e oggi preferito ad Abraham dallo Special One, è fermo al palo, poi una rete per Solbakken (arrivato a gennaio), 3 per El Shaarawy e 9 da Dybala: 19 totali, pochissime se pensiamo che il solo duo Osimhen-Kvaratskhelia al Napoli ne ha realizzate 33, troppo poco per pensare di arrivare in Champions.

Mourinho chiede più gol ai suoi attaccanti anche per migliorare la media punti, ora di 1,74, che proietterebbe a fine anno i giallorossi a 66 punti ma non abbastanza per centrare l’Europa che conta vista la concorrenza.