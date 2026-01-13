LA GAZZETTA DELLO SPORT (Francesco Balzani) – Dragusin vuole la Roma. E ora anche Fortini si avvicina. Non ci sono solo i rinforzi per l’attacco nei pensieri di Massara. Perché N’Dicka può diventare il pezzo pregiato da immolare a giugno sull’altare del fair play finanziario. Arrivato a parametro zero nel 2023, infatti, l’ivoriano rappresenterebbe una plusvalenza secca e ha già gli occhi addosso di mezza Premier.

Dragusin potrebbe quindi essere un valido sostituto e Gasp lo vorrebbe subito a Trigoria per valutarlo. “Radu vuole la Roma, la trattativa è calda”, ha ribadito ieri l’agente del romeno ex Genoa. Ma il Tottenham vorrebbe trasformare il diritto di riscatto in un obbligo. Intanto sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra. L’esterno è in scadenza 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze.