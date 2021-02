Difesa, l’emergenza continua. Ma Cristante è pronto

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Stavolta Cristante dovrebbe farcela, non a caso ieri ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo e l’altra individualmente. La situazione di domani contro il Braga è la stessa di domenica con il Benevento ma con un aggravante: Fazio e Jesus non potranno essere utilizzati. Per questo il ritorno di Cristante a Fonseca serve come il pane. Come stanno gli altri? Kumbulla proverà a rientrare col Milan, il rientro di Smalling ed Ibanez appare, invece, più lontano. Intanto i giallorossi sono vicini a raggiungere un bel traguardo stagionale: se mantengono la porta inviolata col Braga, raggiungerebbero le quattro partite di fila senza subire reti. Un filotto mai raggiunto in questa stagione.