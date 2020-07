Difesa, garanzia Ibanez

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Il lockdown ha dato una mano a Roger Ibanez. Il difensore brasiliano nell’ultimo mese si è guadagnato i gradi di titolare e Fonseca domani gli darà ancora fiducia contro l’Inter. Ibanez è stato un’intuizione di Petrachi, ma ha dovuto aspettare per poter giocare. E’ rimasto solo un anno alla corte di Gasperini, giocando due spezzoni di partita, una presenza in campionato e una in Champions. Poi a gennaio la concorrenza del Bologna e l’acquisto da parte della Roma. In molti si sono chiesti se non fosse stato meglio investire su un altro ruolo, ma nell’ultimo mese le prestazioni di Ibanez hanno dato ragione a Petrachi, che lo ha pagato più del doppio di quanto era costato all’Atalanta. Il debutto contro la Sampdoria il 24 giugno, nella difesa ancora a quattro. Da qualche partita Fonseca lo utilizza come perno nella difesa a tre e sembra trovarsi meglio, scavalcando anche Fazio nella gerarchia dei centrali. Domani una sfida difficile contro l’Inter, quasi un esame.