Il Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma torna dal Sassuolo con tre punti e conferma un dato chiaro: il miglior reparto della squadra è la difesa. La porta di Svilar resta inviolata e i gol subiti in otto giornate sono solo tre, primato in Italia e tra i migliori in Europa.

Wesley è il simbolo di questa solidità: muro in difesa, freccia in attacco, con letture e recuperi impeccabili. Mancini guida il reparto con grinta e precisione, mentre N’Dicka combina forza fisica e intelligenza tattica, come nel recupero che ha portato al gol di Dybala. Fondamentali anche i gregari: Celik con velocità e duttilità, Hermoso affidabile senza strafare. Tre gol subiti confermano un reparto simile a un bunker, vero segreto della Roma che domina in classifica e può guardare tutti dall’alto.