Difesa da blindare: Smalling si candida

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Chris Smalling si candida per tornare titolare. Finora il difensore inglese ha giocato dall’inizio solo due partite, quelle di Conference League contro Cska Sofia e Zorya. In campionato solo tre spezzoni di partita, è rimasto in campo per complessivi 42 minuti, contro il Verona, l’Udinese e la Lazio.

Nelle scelte di Mourinho l’inglese non è tra i titolari. Mancini e Ibanez sono davanti a lui e finora hanno giocato sempre. Giovedì in Ucraina Smalling ha giocato tutti i novanta minuti e ha segnato il gol del 2-0, la difesa ha concesso pochissimo allo Zorya.

L’inglese ha una chance di essere confermato contro l’Empoli, è in ballottaggio con Ibanez. Dopo la partita contro lo Zorya ha avanzato la sua candidatura: “Adesso ho superato i problemi fisici, mi sento meglio e la condizione sta crescendo. Al di là della soddisfazione per il gol e per la vittoria, sono contento della mia forma fisica. Sono a disposizione dell’allenatore, cerco di farmi trovare pronto quando mi chiama in causa. Lui fa le scelte, noi le accettiamo. Siamo un bel gruppo, ognuno cerca di dare il suo contributo“.