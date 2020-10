Difesa a tre con Mancini contro Ibra, tornano tutti i big dell’attacco

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Mancini c’è, sta bene e gioca. Questo lascia pensare che Fonseca confermi la difesa a tre, schierando la linea giovane per proteggere Mirante da Ibrahimovic: Ibanez, Kumbulla e Mancini. Il dubbio è sulla fascia destra, dove Santon sembra in vantaggio su Bruno Peres: la sua vocazione difensiva dovrebbe garantirgli il posto dopo la serata di riposo vissuta giovedì a Berna. Rispetto alla Roma sperimentale di Coppa, Fonseca è orientato a riproporre la squadra lanciata più volte in campionato, con Cristante che pare destinato alla panchina per fare spazio a Pellegrini, di nuovo arretrato a centrocampo. In attacco si rivede Dzeko, insieme a Pedro e Mkhitaryan, alla ricerca della prima rete stagionale. Convocato per la prima volta il nuovo terzo portiere, Simone Farelli, e il baby attaccante francese Ruben Provence, classe 2001, protagonista della vittoria nel derby Primavera.