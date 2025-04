Il Derby della Capitale continua a far parlare di sé anche a giorni di distanza, e nuovi dettagli emergono a testimonianza della grande tensione che ha accompagnato il match. Secondo quanto riportato da Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, durante la partita c’è stato un acceso botta e risposta tra Lorenzo Pellegrini e Alessio Romagnoli. Il capitano giallorosso avrebbe redarguito il difensore biancoceleste con un secco: “Nun fa er pajaccio”, ricevendo in risposta un: “Ma vedi d’annattene, va”.

Ma non è finita qui. A bordo campo si è fatta sentire anche tutta la frustrazione del tecnico Claudio Ranieri, che ha espresso apertamente la sua insoddisfazione per l’atteggiamento troppo timoroso della squadra: “Siamo troppo… c’abbiamo paura de salì, c’abbiamo paura de fa tutto. Ma dobbiamo giocare in avanti!”.

Un derby carico di emozioni, dunque, non solo per quanto visto sul tabellino, ma anche per quanto accaduto lontano dai riflettori principali.