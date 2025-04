Diego Perotti torna a sorpresa: giocherà in Prima Categoria con il Vesta

Il calcio regala sempre storie sorprendenti, e quella di Diego Perotti ne è un perfetto esempio. Dopo aver annunciato pochi mesi fa il suo addio al calcio professionistico, l’ex attaccante della Roma ha deciso di rimettersi gli scarpini ai piedi per una nuova avventura, questa volta lontano dai grandi palcoscenici.

Perotti è pronto a tornare in campo con la maglia del Vesta, squadra che milita in Prima Categoria laziale. Una trattativa lampo, chiusa in pochissimi giorni, che permetterà all’argentino di continuare a giocare nei campi della regione. L’esordio potrebbe arrivare già oggi, nel match contro l’Alba Cittareale Alto Lazio, in programma alle 16:30. Una nuova sfida, in un contesto diverso, ma con la stessa passione di sempre.