ULTIM'ORA
Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo” Serie A, Como-Roma 2-1: giallorossi in sesta posizione Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce Kempf: “Penso che la Roma sia una grande squadra, con buoni giocatori” El Shaarawy: “Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica” Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”
INTERVISTE
INTERVISTA

Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra”

Redazione
Pubblicato 9 minuti fa il 15/03/2026 · ⏱ 2 min di lettura
Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra”

Durante il post partita di Como e Roma, Diego Carlos ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI DIEGO CARLOS

Che sensazioni hai dopo una notte così, in una partita come questa e per di più nel giorno del tuo compleanno?

“È stata una notte in cui è successo di tutto. Una notte incredibile. Dopo il rigore all’inizio della partita ho avuto ancora di più la mentalità di restare dentro la gara fino alla fine, perché il calcio è questo: ci sono momenti in cui succedono cose buone e altri in cui succedono cose meno buone. La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra. Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita e siamo molto contenti perché abbiamo preso tre punti in una gara così importante”.

Quando hai firmato per il Como pensavi che questa squadra potesse arrivare a giocarsi traguardi come la Champions League?

“Sono venuto a Como per fare il meglio possibile e aiutare la squadra ad arrivare il più lontano possibile, seguendo le ambizioni del club. Qui ho trovato un gruppo con una mentalità molto positiva, grazie anche al lavoro dello staff. È un ambiente felice, molto unito: siamo tutti connessi ogni giorno. Ci sono giocatori giovani e altri più esperti, ma la cosa più importante è che abbiamo uno spogliatoio molto buono. Questa alchimia si vede sia dentro che fuori dal campo. È per questo che stiamo facendo così bene: siamo una squadra molto unita fin dall’inizio”.

#asr #asroma #como #Diego carlos #Roma #Serie A

Giornalista sportivo appassionato di calcio.

180046 articoli

ARTICOLI CORRELATI