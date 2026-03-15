Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra”

Durante il post partita di Como e Roma, Diego Carlos ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE DI DIEGO CARLOS

Che sensazioni hai dopo una notte così, in una partita come questa e per di più nel giorno del tuo compleanno?

“È stata una notte in cui è successo di tutto. Una notte incredibile. Dopo il rigore all’inizio della partita ho avuto ancora di più la mentalità di restare dentro la gara fino alla fine, perché il calcio è questo: ci sono momenti in cui succedono cose buone e altri in cui succedono cose meno buone. La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra. Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita e siamo molto contenti perché abbiamo preso tre punti in una gara così importante”.

Quando hai firmato per il Como pensavi che questa squadra potesse arrivare a giocarsi traguardi come la Champions League?

“Sono venuto a Como per fare il meglio possibile e aiutare la squadra ad arrivare il più lontano possibile, seguendo le ambizioni del club. Qui ho trovato un gruppo con una mentalità molto positiva, grazie anche al lavoro dello staff. È un ambiente felice, molto unito: siamo tutti connessi ogni giorno. Ci sono giocatori giovani e altri più esperti, ma la cosa più importante è che abbiamo uno spogliatoio molto buono. Questa alchimia si vede sia dentro che fuori dal campo. È per questo che stiamo facendo così bene: siamo una squadra molto unita fin dall’inizio”.