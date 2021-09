Diawara, Villar, Mayoral: tre titolari (o quasi) “cancellati” dal tecnico

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La domanda che molti si pongono è: che fine hanno fatto Villar, Diawara e Mayoral? Tre titolari, o quasi, della scorsa stagione sono finiti ai margini della rosa, utilizzati con il contagocce da Mourinho che ha creato un gruppo di 13-14 giocatori che rappresentano lo zoccolo duro. Tra campionato e coppa i tre hanno totalizzato 163 minuti in campo. Il caso di Villar è emblematico di come le cose siano cambiate dalla gestione Fonseca.

Leggi anche: Ora la Roma rischia la sindrome del complotto

Nelle ultime due partite Mourinho lo ha mandato in tribuna preferendogli i giovanissimi Bove e Darboe. Se continuerà a giocare così poco, come lo stesso Diawara, a gennaio potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi trasferimento. Molto scontento poi Mayoral dopo l’arrivo di Abraham e Shomurodov. Il ruolo di terza punta gli va stretto e per questo negli ultimi giorni di mercato aveva chiesto la cessione.