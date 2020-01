Diawara va ko, Veretout pronto

La Roma pensa al Derby, e molto probabilmente anche a Torino la testa era li. La stracittadina può essere la partita della svolta per i giallorossi, e Fonseca lo sa. Mancherà uno dei più forti della squadra: Nicolò Zaniolo. Dzeko, invece, ci sarà. Diawara, sostituito a Torino per un problema al ginocchio sinistro, è a rischio e al suo posto è pronto Veretout. Sulla fascia, per il mister portoghese, dubbi su Florenzi, potrebbe giocare Spinazzola. L’ex Shakthar ,però, potrebbe sorprendere tutti con una difesa a tre composta da Smalling, Cristante e Mancini. Lo riporta Il Corriere dello Sport.