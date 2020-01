Pagine Romaniste – Continua la maledizione degli infortuni e dei problemi fisici in casa Roma. Amadou Diawara ha subito un infortunio al ginocchio sinistro. Il giocatore è uscito dal campo in via precauzionale e domani, tornato nella capitale, si sottoporrà a degli accertamenti. Il guineano potrebbe essere a rischio per il derby di domenica.