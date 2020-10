Diawara torna ed è positivo: “Ma sto bene, tornerò presto”

Il Messaggero (G.Lengua) – Diawara è risultato positivo al rientro dalla nazionale. Si tratta del quinto giocatore della Roma. Al primo tampone, appena arrivato in Portogallo, è risultato negativo, ma non era andata così per 5 dei suoi compagni. Così la Federazione ha chiesto l’annullamento dell’amichevole con il Gambia che si sarebbe dovuta disputare oggi. Al rientro il centrocampista si è fatto controllare di nuovo presso il Campus BioMedico di Trigoria, ma in maniera slegata al gruppo squadra. Il risultato è stato annunciato dallo stessio giocare su Instagram: “Voglio rassicurare tutte le persone che mi conoscono, per fortuna mi sento bene, ma come ovvio dovrò rispettare il periodo di quarantena“. Il rischio contagio ha bloccato anche gli allenamenti che a Trigoria sarebbero dovuti riprendere dopo due giorni di riposo. Con i tre casi del settore giovanile il club ha fermato tutte le attività. Ieri mattina, quindi, tamponi per tutti.