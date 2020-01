Diawara: “Sapevamo che sarebbe stata dura”

Uno dei pochi a salvarsi nello sfortunato esordio giallorosso nel 2020 è stato Diawara. Il centrocampista guineano ha dato il solito contributo in fase di costruzione, riuscendo però a dare un buon impatto anche nel recupero palla. “Sapevamo che questa partita era difficile, era la prima dopo la sosta contro una squadra fisica. Nel secondo tempo siamo stati sfortunati, abbiamo creato tante occasioni da gol, senza riuscire a concretizzarle. Contro squadre così se hai occasioni e non fai gol loro te li fanno. Le mie prestazioni sono figlie del fatto che sento la fiducia dell’allenatore, dei compagni e della società, questo mi da motivazione in più per lavorare“. Poi Diawara lancia una stoccata all’arbitro Di Bello: “La Roma merita più rispetto dagli arbitri, ma non abbiamo perso per colpa del direttore di gara“. Lo scrive Il Tempo.