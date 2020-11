Diawara: “Roma, eccomi. Ora sono pronto”

Corriere dello Sport (G.Marota) – Le lunghe assenze hanno sempre penalizzato e poi rigenerato Diawara. Lo scorso anno è stato fermato da due problemi al menisco che hanno rallentato la sua maturazione tattica. Oggi c’è più abbodanza a centrocampo e l’ex Napoli lo sa bene. Veretout è una certezza granitica, Pellegrini sta diventando sempre più leader in cabina di regia, Cristante è un jolly preziosissimo e Villar sta sbocciando. Il guineano deve correre il doppio se vuole raggiungere i livello degli altri. Quest’anno ci si è messo il Covid lo scorso 12 ottobre. Prima ancora il clamoroso errore del club contro il Verona che l’ha messo nella lista sbagliata e le successive parole durissime del suo agente. Da settembre ha giocato appena 117 minuti e oggi esordirà in Europa League formando il centrocampo con Villar. “Dopo il Covid mi sono ripreso totalmente. Purtroppo sono stato molto tempo fermo“. Sul suo futuro: “Sto benissimo a Roma, il mio agente fa il suo lavoro mentre io penso al calcio e a dare il meglio per la Roma. Penso solo alla Roma“.