Diawara: “Modulo ok. Ora gioco e ho più fiducia”

Corriere dello Sport (G. Marota) – La lesione del menisco esterno del ginocchio sinistro è solo un brutto ricordo. Diawara si sta riprendendo la Roma: “L’infortunio e il lockdown non mi hanno aiutato, ora sto giocando di più e sento la fiducia. Devo continuare così“. In coppia con Veretout il guineano si trova e meraviglia e la squadra sembra esaltata dal nuovo modulo: “Sapevamo che la Fiorentina ci avrebbe messo in difficoltà, ma questo sistema di gioco ci aiuta tanto. Dietro prendiamo poche ripartenze e davanti abbiamo tanti uomini per fare gol“.