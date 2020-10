Diawara ha una missione: cambiare le gerarchie in mezzo

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – In questo primo scorcio di campionato Diawara è finito un po’ ai margini, dopo essere stato protagonista involontario del pasticcio di Verona, con la sconfitta a tavolino. Al resto ci ha pensato una forma che tarda ad arrivare e le parole del suo procuratore, che hanno finito per irritare Fonseca. Il guineano è finito tra le riserve e questo non ha fatto altro che peggiorare il suo umore. La Roma ha cercato a lungo in estate di vedere se c’era la possibilità di piazzarlo e un discorso era stato aperto con l’Arsenal, ma alla fine i Gunners hanno lasciato cadere ogni possibilità di portarlo a Londra. Con Pellegrini arretrato e Veretout titolare inamovibile c’è da scalare una montagna per Diawara, che dovrà accontentare il tecnico quando ci saranno da fare turnover o tentare di convincerlo in allenamento.