Diawara, Calafiori, Spinazzola e Perez al lavoro a Trigoria nel giorno di riposo

Giornata di riposo a Trigoria, ma non per tutti. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, alcuni calciatori della Roma si sono recati al Centro Tecnico Fulvio Bernardini per fare lavoro personalizzato e recuperare la miglior forma. I giocatori in questione sono Amadou Diawara, Riccardo Calafiori, Leonardo Spinazzola e Carles Perez. Tutti e quattro sono reduci da alcuni problemi e necessitano di un lavoro specifico per tornare a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca, in vista della ripresa del campionato. Per quanto riguarda Diawara e Calafiori, i due sono di ritorno dopo un lungo stop dovuto alla loro positività al Covid-19, mentre Spinazzola e Perez devono recuperare dopo alcuni fastidi muscolari lamentati nel corso della scorsa settimana.