Diao riaccende la polemica social: pubblicata la foto del contatto con Wesley

Le polemiche non si placano dopo il discusso episodio che ha segnato la sfida tra Roma e Como, con il contatto tra Wesley e Diao destinato a far parlare ancora a lungo. La decisione arbitrale ha inciso sull’inerzia del match, poi ribaltato dai lariani che hanno conquistato tre punti pesanti.

A riaccendere il dibattito è stato lo stesso attaccante del Como, che attraverso i social ha pubblicato le immagini della partita, compreso l’episodio incriminato. Il gesto è stato interpretato da molti come una risposta provocatoria alle proteste della Roma, scatenando una nuova ondata di reazioni tra i tifosi giallorossi.

“Noi facciamo così”. Con questa frase il senegalese ha esaltato la prova dei suoi, alimentando ulteriormente le discussioni nate dopo il fischio finale e attirando numerosi commenti critici da parte della tifoseria romanista, che ha contestato duramente il comportamento dell’avversario.

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