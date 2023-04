Dialogo aperto con EI Shaarawy per il rinnovo

Il Tempo (L. Pes) – Questo matrimonio s’ha da fare. La volontà di Stephan El Shaarawy e la Roma è comune: andare avanti insieme. Il contratto del Faraone scadrà a giugno, ma a Trigoria non c’è la volontà di estendere per un altro anno l’accordo alle cifre di oggi, come da clausola, optando perciò per una nuova stretta di mano.

I dialoghi sono iniziati da settimane, con il fratello nonché agente di Stephan che ha ripreso i contatti con Pinto per trovare la formula giusta. La certezza resta una: la firma arriverà soltanto alle condizioni del club, ovvero, con un ingaggio ridotto rispetto a quello attuale.

Nel gennaio 2021 l’ex Milan tornò nella Capitale da svincolato dopo l’esperienza in Cina, riuscendo a strappare un ingaggio da 3.5 milioni netti. Cifra che ad oggi, vista l’età del calciatore non sarebbe sostenibile. Ma Mourinho e il club non vogliono assolutamente perdere un elemento così importante e ben inserito nel gruppo, consapevoli che anche da parte del numero 92 c’è la forte volontà di restare in giallorosso.