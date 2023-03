Di Natale: “Spalletti merita lo scudetto da anni, già ai tempi della Roma”

Antonio Di Natale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex numero 10 dell’Udinese – attualmente vicepresidente dell’Orvietana – ha parlato di Luciano Spalletti, suo tecnico in Friuli. Totò ha commentato anche l’esperienza alla Roma del tecnico toscano.

Sullo scudetto.

“Bisogna arrivare fino in fondo per lo scudetto. Spalletti se lo merita da anni di vincerlo, perché anche con la Roma giocava un ottimo calcio. Ho conosciuto pochi allenatori appassionati e competenti come lui. Restava al campo anche 12-13 ore al giorno per studiare ogni particolare”.