Di Lorenzo unica novità. Torna Verratti

Il Tempo (S. Pieretti) – Il ct Mancini replica la formazione che ha vinto contro la Turchia. Al di là dell’infortunato Florenzi che verrà sostituito da Di Lorenzo, il tecnico italiano confermerà gli altri dieci undicesimi che sono inizialmente scesi in campo nell’esordio.

Ci saranno ancora Bonucci e Chiellini al centro della difesa, così come Spinazzola sulla corsia di sinistra. In mezzo al campo Jorginho orchestrerà la manovra degli azzurri, con Barella e Locatelli a supporto. In avanti, tridente con Berardi, Immobile e Insigne; l’attaccante del Sassuolo ha recuperato, ieri si è allenato regolarmente con il gruppo. La sfida con gli elvetici potrebbe vedere anche il parziale impiego di Marco Verratti, ormai pienamente recuperato dopo l’infortunio al ginocchio.