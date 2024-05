Il Messaggero (G. Lengua) – La rottura tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo è diventata ufficiale. A certificarla il suo agente Mario Giuffredi che ha reso pubblico un problema che era ormai noto da più di un mese. Adesso il capitano azzurro è sul mercato e vorrebbe trovare squadra entro l’inizio delle preparazioni atletiche dei club: “Ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta“, ha detto l’agente intervistato a Tv Play.

E chissà che questa offerta non possa presentarla proprio la Roma che è in netta difficoltà sulla fascia destra. Daniele, infatti, appena venuto a conoscenza della rottura tra Giovanni e il Napoli, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione.

Ghisolfi sta cercando un’alternativa che il tecnico ha indicato in Raul Bellanova, esterno destro del Torino classe 2000. Ad oggi è quotato circa 20 milioni, ma con la convocazione di Spalletti e l’Europeo, il suo cartellino potrebbe impennarsi. Per questo motivo a Trigoria si monitora con interesse anche il profilo di Diakhité del Lilla. È un po’ il discorso fatto ieri da Daniele tra i piani A-B-C e D. Toccherà ai Friedkin l’ultima parola.