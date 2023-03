Di Livio: “Il 2-0 però non basta per dormire sonni tranquilli. La Roma è messa bene, ha tante riserve di livello”

Intervistato ai microfoni di TMW, Angelo Di Livio ha lasciato alcune dichiarazioni sulla Roma, dove è cresciuto calcisticamente. Ecco le sue dichiarazioni:

Dopo la vittoria contro la Real Sociedad, può candidarsi alla vittoria dell’Europa League?

“La Roma è una squadra difficile da battere. Si sa difendere, sa ripartire, forse manca un po’ di qualità o di idee nella fase offensive, ma tutti vorrebbero evitarla in questo momento. Ha fatto un grande risultato contro una squadra che mi è piaciuta come la Real Sociedad. Il 2-0 però non basta per dormire sonni tranquilli in vista del ritorno, vai a giocare in questi campi contro queste squadre, può essere un risultato ribaltabile e ci vorrà la massima concentrazione da parte della squadra di Mourinho”.

Parlando proprio di Mourinho, che giudizio dà a questo primo anno e mezzo alla guida della Roma?

“Sulle sue lamentele a proposito della rosa, non mi trova d’accordo. Perché poi i giocatori non li prendi in considerazione quando si giocano le partite, non stanno bene psicologicamente. La Roma è messa bene, ha tante riserve di livello. Il mio giudizio è positivo ma per la rosa che ha penso che la Roma possa fare ancora molto di più”.

Cosa manca alla Roma per lottare per lo scudetto?

“Le idee ci sono e la società è solida. Manca un grande attaccante, gli è sempre mancato. Serve una punta che faccia 20 gol. Devono andare alla ricerca di una punta che possa permettere alla squadra di fare più gol. Anche Abraham e Belotti fanno pochi gol, serve un vero attaccante”.