Di Francesco: “Ho solo ricordi fantastici”

Il Tempo (E.Zotti) – Dopo aver scritto la pagina più bella della Roma di Pallotta, oggi Di Francesco si ritrova da avversario. “Mi piace ricordare tutto il percorso. L’aver lanciato Zaniolo al Bernabeu è una soddisfazione, così come lo scudetto vinto da calciatore“, le sue parole. “Arrivo tranquillo, pensando solo al Cagliari e a come fare bene. Noi vogliamo riprenderci i punti lasciati per strada, attraverso una grande prestazione“. Nessun paragone trea la sua Roma e quella di Fonseca: “Sono squadre differenti. La Roma ora è sotto il 50% di possesso palla e verticalizza molto: dobbiamo stare attenti in quella fase“.