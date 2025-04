Il tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco, al termine della vittoria sul Monza di Nesta ha rilasciato alcune dichiarazioni sul derby della Capitale che andrà in scena domani sera alle 20.45. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

Domani che derby sarà?

“Ho ricordato a Nesta i derby combattuti in passato, ne abbiamo vissuti tanti. Non so che derby sarà, io preferirei che vincessero sempre i giallorossi per l’affetto che ho per la Roma”.