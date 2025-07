Per il quarto anno consecutivo (record del club) il Lecce si presenta ai nastri di partenza della Serie A. Comandante della formazione salentina è il tecnico Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, che ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport toccando qualche punto sul passato giallorosso. Ecco le sue parole:

Con Corvino vi conoscete da tempo.

”Lui lo dice sempre che io l’ho “rifiutato”…Perché andai a parlare quando lui era alla Fiorentina e io quell’anno decisi invece di andare alla Roma”.

Lei ha portato la Roma in semifinale di Champions e il Sassuolo in Europa: come si spiega quel buco di due anni in cui non ha allenato?

“Perché ho fatto delle scelte sbagliate e le ho pagate. L’unica responsabilità è la mia: quando si è frettolosi e si ha voglia di rientrare si fanno degli errori. Ma ora ho lavorato molto su me stesso e sono migliorato”.