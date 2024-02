Di Francesco e Mazzitelli un pieno di emozioni

Corriere dello Sport (D. Ciardi) – La partita in programma domenica allo stadio “Benito Stirpe” contro la Roma, per due dei maggiori simboli di questo Frosinone rappresenterà una sfida dal sapore del tutto particolare. Stiamo parlando del tecnico dei canarini Eusebio Di Francesco e del capitano Luca Mazzitelli. Entrambi, infatti, in passato sono stati protagonisti con la maglia giallorossa.

Partendo dall’allenatore, è diventato un calciatore della Roma nella stagione ’97-’98 e nella formazione capitolina ha contribuito alla vittoria del campionato 2000-2001 per poi andare via proprio al termine di quella stagione.

Ma la Roma fin qui rappresenta per Di Francesco anche gli anni più prestigiosi nei panni di allenatore. Sulla panchina del club capitolino è arrivato nell’estate del 2017 chiudendo quel suo primo campionato al terzo posto e quindi con la conquista della qualificazione alla Champions League dove ha poi portato la sua squadra fino alla semifinale.



Passando a Luca Mazzitelli, tra l’altro nato a Roma, è cresciuto nelle giovanili dei giallorossi fino ad arrivare all’esordio nella massima serie che è avvenuto il 18 maggio del 2014 allo stadio “Ferraris” contro il Genoa.

Al termine di quella stagione le strade si sono divise ma Mazzitelli la Serie A è riuscito più tardi a riconquistarla sul campo.

In realtà c’è poi un terzo calciatore del club di Viale Olimpia con un passato non certo indifferente con la Roma, ma è infortunato e salterà la sfida di domenica. Stiamo parlando di Riccardo Marchizza che, così come Mazzitelli, è nato a Roma e ha vestito la maglia giallorossa dal 2006 al 2017 giocando in tutte le categorie giovanili. Con la Primavera ha anche vinto un campionato, una Coppa Italia e una Supercoppa.