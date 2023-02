Di Francesco: “Conquistato un punto importante. C’era voglia di vincere, ci credevo”

Di Francesco ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Presto gol sul secondo palo?

Ci vuole. Mi sto scaldando. Ci prendiamo questo bel punto. In qualche situazione potevamo fare di più. Siamo stati squadra anche oggi.

Ti sei arrabbiato con Bianda perché avevi lo spazio per andare in porta.

Anche contro la Roma non ci si accontenta. Sono scelte, poi noi attaccanti siamo egoisti. Mi sono arrabbiato sul momento, gli ho chiesto subito scusa. C’era voglia di vincere, soprattutto con questo pubblico. Ci credevo.

Sul margine di crescita.

Dobbiamo continuare con questa mentalità e dare continuità. Abbiamo tanti giovani di qualità, che stanno crescendo: lo step è anche individuale, poi di squadra