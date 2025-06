La Gazzetta dello Sport (A. D’Urso) – Dybala vuole presentarsi in grande stile al cospetto del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. E per questo sta accelerando il ritmo degli allenamenti, entrando così nella fase finale del suo recupero.

E in coincidenza con il suo ritorno, Paulo potrà anche sedersi al tavolo con Massara per negoziare un prolungamento con lo stipendio di 7-8 milioni di euro spalmato su due o tre annualità. Sarebbe un vantaggio per lui ma anche per la Roma, che potrebbe calmierare il monte ingaggi.