Nel post-partita di Napoli-Roma a Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato del momento della Roma e del futuro del campionato. Queste le dichiarazioni:

“Ranieri ha un lavoro abnorme da fare, non tanto per questioni tecnico-tattiche. Lui ha un’immunità eterna, non sarà mai colpa sua giustamente per quello che rappresenta. Però arrivare in una condizione così e dover essere da solo a favore di tutti, non contro, ma a favore di tutti cercando di aiutare dentro e fuori, ma è veramente difficile. L’obiettivo? Salvezza comoda. Spero che ce la possa fare”.

Foto: [Paul Gilham] Via [Getty Images]