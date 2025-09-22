Il derby della Capitale non smette di far discutere, e a prendere posizione nelle ultime ore è stato Paolo Di Canio, intervenuto ieri sera a Sky Calcio Club. L’ex giocatore biancoceleste ha analizzato la situazione della Lazio con parole forti e senza giri di parole, commentando sia la condizione della squadra che comportamenti individuali dei protagonisti.

Di Canio ha definito la Lazio “messa male anche come ambiente”, criticando la gestione di alcune situazioni delicate da parte dell’allenatore. Sulla figura di Guendouzi, attuale leader designato dei biancocelesti, Di Canio non ha dubbi: “Per me non è un leader. L’anno scorso faceva errori gravi e si prendeva il merito o la colpa a modo suo. Oggi poteva risparmiarsi certi gesti, ma in un derby può succedere. È stato grave quanto accaduto quest’estate, non solo per i tifosi, ma per il calcio italiano”.

L’ex giocatore ha poi commentato l’atteggiamento dell’allenatore della Lazio, sottolineando la difficoltà di instaurare un dialogo e un compromesso in un momento così delicato: “Maurizio è un allenatore integralista, molto bravo tecnicamente, ma forse non quello di cui la Lazio ha bisogno ora. A gennaio sarà complicato intervenire sul mercato se la squadra rimane in questa situazione”. Le parole di Di Canio tracciano un quadro critico della Lazio post-derby, tra difficoltà tecniche, ambientali e individuali.