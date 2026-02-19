Le prestazioni di Donyell Malen, 5 gol in 5 partite, hanno convinto molte persone ma c’è chi ancora non è convinto.

Come Paolo Di Canio, opinionista ed ex calciatore della Lazio, che fatica ad ammettere le sue qualità e che nel corso di una critica collettiva rivolta al calcio italiano ha voluto pungere anche l’olandese e chi lo paragona già a Vialli.

Queste le sue parole a Sky:

“Ha 27 anni e nessuno se l’è mai filato. Eppure l’abbiamo commentato nelle coppe col Dortmund, dove era poco più di una riserva, un co-co-titolare, ok? Nell’Aston Villa era giustamente riserva di Rodgers e soprattutto di Watkins che sono più forti. Arriva qui, fa 5 gol in 5 partite e scomodiamo chi? Vialli, fratellone mio, un bacio al cielo, mi dispiace ti abbiano nominato”