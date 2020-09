Di Bello la tiene: ok i rigori, giusto il rosso a Rabiot

Il Corriere Dello Sport (E.Pinna) – La porta a casa Di Bello, forse un’esitazione di troppo sul rigore dato alla Roma (gliela risolve l’assistente Longo) però alla fine gli episodi riesce a leggerli in maniera corretta. Da regolamento, giusto il doppio giallo a Rabiot, sui due falli di mano che hanno portato ai due rigori, la differenza da un punto di vista disciplinare la fa la pericolosità dell’azione. Tiro in porta di Veretout: Rabiot ha il braccio destro largo e alto, sopra la spalla, non ci sono nuove interpretazioni da invocare: ok pure il giallo, è un tiro in porta. Ronaldo tocca in avanti il pallone, Pellegrini è basso e ha il braccio sinistro largo, anche in questo caso giusto il rigore, non c’è ammonizione perché è un cross. Bene anche sul secondo giallo a Rabiot, che aveva già fatto due falli. Buona la lettura sul contatto Dzeko-Chiellini.