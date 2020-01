Di Bello e Irrati, regali della befana

Serata sbagliata per una designazione sbagliata. Lo scorso anno era stato l’arbitro di Torino-Roma con proteste feroci di tutto il club granata e da allora non ha più diretto il club di Cairo. Di Bello cade in maniera clamorosa, i 90′ più scarsi della stagione. Nel primo tempo un contatto sospetto tra Djidji e Dzeko viene risolto dal VAR che pesca l’offside del bosniaco. Nel secondo tempo lascia in campo Izzo, già ammonito per un fallo di mano, che ferma un’azione promettente in area granata. Imbarazzante il rigore non visto e l’attesa per sapere se ci fosse o meno il fuorigioco nell’azione precedente. Sul gol del primo tempo nel recupero, tutto nella norma. Fiscale ma nei limiti. Lo scrive il Corriere dello Sport.