Di Bartolomei è “L’uomo della domenica” su Sky Sport

Il Tempo (M. Cirulli) – L’uomo prima del capitano. La storia di Agostino di Bartolomei è sempre stata circondata da domande che non hanno mai trovato risposta. Nel corso degli anni si è detto di tutto su Ago: il capitano giallorosso totalmente fuori dai canoni che rispecchiavano i calciatori dell’epoca, dell’uomo schivo e riservato che è diventato il simbolo dei tifosi romanisti di quella generazione, ma anche di quelle future.

Giorgio Porrà, giornalista di Sky Sport, ha voluto dedicare una puntata della rubrica “L’uomo della domenica” proprio a Di Bartolomei. “Rappresentava il capitano perfetto – afferma Sebino Nela – aveva senso di appartenenza e personalità”. Lo speciale si arricchisce di numerose dichiarazioni esclusive di ex compagni di squadra e simboli giallorossi come Bruno Conti e Odoacre Chierico, ma anche da giornalisti del calibro di Michele Plastino e Giancarlo Dotto e altri personaggi dello spettacolo, come Claudio Amendola e Sandro Bonvissuto.

Il documentario, della durata di circa un’ora preferisce concentrarsi sull’uomo rispetto al calciatore: lo scudetto conquistato nel 1983 e il cammino in Coppa dei Campioni terminato con la sconfitta in finale ai rigori contro il Liverpool del 1984 fanno solamente da sfondo, perché Agostino era “Una guida umana ancora prima di essere una guida della squadra”.

Il rapporto con la famiglia, i tifosi della Roma e con gli allenatori completano il quadro di un uomo che alla fine della sua carriera, dopo essersi ritirato nella sua villa a Castellabate

“sentiva che qualcosa nella sua vita non era andato nel senso giusto”.

Sarà possibile guardare lo speciale a partire da domani su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) alle ore 17, con possibilità di recuperarlo in replica il 10 marzo alle ore 00:30 e in streaming su Sky OnDemand.