“Nuovo allenatore? Fino ad oggi non ci ho capito niente. Spero che la scelta di Ranieri sia una soluzione definitiva, che si scelga un allenatore e che lo si assecondi sul mercato e con un progetto”: parole, queste, di Stefano Desideri, ex giallorosso che si è espresso, tra le cose, sul tema più dibattuto in casa giallorossa. Ecco le sue parole a Radio Manà Manà Sport:

Cosa consiglieresti a Pellegrini?

“Dobbiamo fare attenzione a parlare dei nostri calciatori, dobbiamo avere pazienza ed essere orgogliosi dei nostri ragazzi. È fisiologico avere brutti periodi, ma non dobbiamo stare col fucile puntato perché è anche una questione di fortuna. Me li coccolerei di più perché vedo molti ragazzi che abbiamo tirato fuori”.

E da chi ripartiresti a livello di giocatori?

“Svilar, Konè e Angelino. Sarei ripartito anche da Hummels: il suo ritiro è un peccato”.

Di Pisilli che ne pensi?

“Ci sono tutti i presupposti perché diventi un titolare, in quanto è intelligente, forte e ha una buona famiglia. Deve rimanere fuori dall’inferno per diventare un giocatore importante”.