Corriere dello Sport (R. Maida) – Didier Deschamps promuove Manu Koné, convocato per la prima volta nella nazionale francese dopo essere stato un pilastro dell’Olimpica seconda classificata a Parigi: “In questo momento è uno dei centrocampisti più forti che abbiamo nel Paese. Spero che lo dimostri in questo raduno”. L’esordio di domenica a Torino intanto già fa sognare i tifosi della Roma: gli sono bastati pochi minuti nel secondo tempo per incidere sulla partita contro la Juve.