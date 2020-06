Parma, Dermaku: “Con l’Inter non abbiamo sfruttato le occasioni create a differenza della partita con la Roma”

Il difensore del Parma Kastriot Dermaku ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport al termine della sfida persa dai crociati contro l’Inter. Tra gli argomenti trattati gli errori commessi in partita e un richiamo alla gara con la Roma. Ecco le sue parole:

“La condizione fisica, quando si gioca così tanto in poco tempo, porta ad avere meno brillantezza. Noi lì davanti facciamo un grande lavoro, abbiamo tre giocatori che si sacrificano tantissimo. Non abbiamo sfruttato le occasioni create per fare il secondo gol come invece, per esempio, avevamo fatto contro la Roma in casa dopo che avevamo trovato la rete del vantaggio. In questo caso non è successo: contro le grandi squadre non puoi permetterti di sbagliare nulla. Adesso lavoriamo sugli errori commessi e concentriamoci sulla prossima sfida”.