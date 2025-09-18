Derby Roma-Lazio, Gualtieri: “Se ci fosse un Paolo Negro oggi nella Lazio che fa autogol, noi non ci offenderemmo“

“Domenica quale giocatore della AsRoma vorrei nella SS Lazio? Nessuno“. Il Derby della Capitale si avvicina, si giocherà allo Stadio Olimpico domenica all’ora dipranzo, e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ospite a “Fenix 2025” la festa nazionale di Gioventù Nazionale, da tifoso dei Biancocelesti non ha dubbi: non vorrebbe nessuno dei Giallorossi.

Dal resto qualcosa di “romanista” Rocca ha: il nome e il cognome Francesco Rocca, grande campione della Roma degli anni Settanta “Kawasaki” e con quello ci fa i conti da sempre come scherza sempre lui stesso. E se il governatore si sente al sicuro con i

suoi 11, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, tifoso della Roma, ha ricordato un nome “epico” per i tifosi Giallorossi,

Paolo Negro. per Gualtieri “dipende cosa si intende per derby. Ci sono derby famosi anche con autogol, quindi possiamo invocare

pagine così. Se ci fosse un Paolo Negro oggi nella Lazio che fa autogol, noi non ci offenderemmo“.