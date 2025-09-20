Derby pieno di incertezze: tutti i dubbi di Gasperini

Il Tempo (L.Pes) – Gasperini dovrà debuttare nel derby della Capitale con assenze importanti e altri calciatori in dubbio. Wesley è ancora alle prese con il virus intestinale che lo ha tenuto fermo per due giorni. Oggi dovrebbe tornare in gruppo per tentare di strappare una maglia da titolare. Hermoso invece ha avuto un sovraccarico al polpaccio che probabilmente lo terrà fermo.

Gasperini è pronto a rilanciare Celik per sostituire Hermoso, invece Rensch sarebbe l’alternativa del terzino brasiliano. Il dubbio più grande per il tecnico piemontese è quello della trequarti: le assenze di Bailey e Dybala costringono Gasp a decidere tra El Aynaoui ed El Shaarawy. Sullo sfondo c’è Pellegrini, che però è fermo da 4 mesi.

Nessun dubbio sulle altre scelte, nella quale dovrebero essere confermate le scelte delle ultime partite: Svilar in porta, Mancini e Ndicka a completare la difesa. A centrocampo Konè-Cristante, In avanti torna Ferguson, con Soulè sulla trequarti; piccola possibilità invece per Tsimikas, che potrebbe insidiare Angelino.