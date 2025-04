l’Associazione Italiana Arbitri ha stilato le designazioni arbitrali per la ventiduesima giornata di Serie A, in vista del derby tra Lazio e Roma programmato per domenica sera alle 20:45. Il direttore di gara della Stracittadina sarà Simone Sozza. Per lui sono 12 i precedenti con i giallorossi con 7 successi, 2 pareggi e 3 sconfitte.

I due assistenti saranno Perrotti e Rossi, Doveri il IV Ufficiale di gara. Al Var, infine, ci sarò Meraviglia, con Di Paolo Avar.