Gli ultras della Roma si sono recati a Trigoria per far sentire il proprio apporto in vista del derby. I sostenitori giallorossi hanno dato vita ad uno spettacolo che ha incantato anche i giocatori. Uno di questi è Juan Jesus, come confermato dal post su Instagram. Queste le parole del centrale difensivo brasiliano: “Batte forte er core… ASR“.

