Con il derby sempre più alle porte, ecco i convocati di mister Ranieri per la sua ultima stracittadina sulla panchina giallorossa. Niente sorprese tra i presenti, con tutta la squadra all’appello tranne Paulo Dybala e Saud Abdulhamid. Ranieri in vista della partita potrebbe optare per la coppia d’attacco Shomurodov-Dovbyk, per tentare di sovrastare la difesa biancoceleste. Partita importantissima anche per Lorenzo Pellegrini, che in vista della probabile titolarità in partita tenterà il riscatto in favore di una stagione non facile per il capitano giallorosso, rivelatasi una vera incognita per la sua futura presenza.

Ecco la lista di tutti i convocati per la partita, Roma-Lazio:

Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar

Difensori: Angelino, Celik, Hummels, Mancini, Ndicka, Nelsson, Rensch, Salah-Eddine

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Gourna-Douath, Kone, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemakers

Attaccanti: Dovbyk, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé

